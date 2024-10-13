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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Чертаново
Енисей-М - Чертаново: обзор матча 13 октября 2024
Енисей-М
13.10.2024, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
59'
В. Кравцов
45'
В. Семенов
90'
А. Селюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Чертаново
90'
+5
Замена
В. Агафонцев
️️️️
Т. Комиссаров
Красная карточка
М. Исаев
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Селюков
Пас отдал
А. Хомяков
86'
Желтая карточка
А. Хомяков
82'
Желтая карточка
М. Урванцев
Желтая карточка
А. Акимов
82'
Желтая карточка
В. Луташев
80'
Желтая карточка
А. Надольский
76'
75'
Замена
М. Якименко
️️️️
А. Бабешко
Замена
А. Губанов
️️️️
М. Степин
73'
64'
Замена
А. Французов
️️️️
В. Семенов
64'
Замена
А. Хомяков
️️️️
И. Камышев
ГОЛ! 1:1!
В. Кравцов
Пас отдал
М. Степин
59'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Семенов
Пас отдал
М. Урванцев
Желтая карточка
Д. Ташов
37'
27'
Желтая карточка
А. Селюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
91
Иван Новик
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Константинов
91
Акимов
83
Амбросенок
62
Кравцов
14
Федоренко
78
Ташов
51
Егоров
52
Исаев
18
Надольский
61
Степин
36
Луташев
3-2-1-3-1
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
2
Поляков
79
Семенов
5
Гатин
11
Камышев
8
Селюков
72
Комиссаров
29
Бабешко
29
Урванцев
61
Степин
92
Губанов
92
Губанов
61
Степин
72
Комиссаров
15
Агафонцев
15
Агафонцев
72
Комиссаров
11
Камышев
42
Хомяков
42
Хомяков
11
Камышев
29
Бабешко
69
Якименко
69
Якименко
29
Бабешко
79
Семенов
89
Французов
89
Французов
79
Семенов
Остались в запасе
Енисей-М
Чертаново
89
Андрей Широков
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Енисей-М - Чертаново
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
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2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Чертаново
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Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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0 : 1
18.10.2026
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