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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Чертаново
Балтика-2 - Чертаново: обзор матча 27 октября 2024
Балтика-2
27.10.2024, воскресенье, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
1 : 3
Завершен
Чертаново
73'
А. Бабчук
49'
А. Бабешко
79'
В. Семенов
88'
Д. Черкасов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Чертаново
90'
+4
Желтая карточка
И. Поляков
90'
Замена
Д. Кондрашов
️️️️
А. Селюков
90'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
М. Урванцев
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Черкасов
79'
ГОЛ! 1:2!
В. Семенов
Пас отдал
И. Поляков
75'
Замена
А. Французов
️️️️
А. Бабешко
ГОЛ! 1:1!
А. Бабчук
Пас отдал
Т. Щелкунов
73'
66'
Желтая карточка
А. Бабешко
65'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Камышев
65'
Замена
М. Якименко
️️️️
Т. Комиссаров
Замена
И. Салихов
️️️️
Д. Никитин
62'
57'
Желтая карточка
М. Урванцев
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Бабешко
Пас отдал
М. Урванцев
Замена
И. Калачев
️️️️
Н. Бозов
46'
Замена
О. Гасанбеков
️️️️
И. Савицкий
25'
Желтая карточка
Д. Никитин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
50
Игорь Вайсбейн
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
90
Николай Камаев
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
92
Иван Салихов
ЦП
47
Александр Кузьмин
ПВ
76
Данил Ваганов
ПВ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
4-1-1-2-2
50
Вайсбейн
47
Савицкий
2
Бозов
74
Черкасов
88
Щелкунов
90
Камаев
7
Никитин
75
Бабчук
42
Поспелов
66
Терещук
28
Никишин
3-2-1-3-1
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
2
Поляков
5
Гатин
42
Хомяков
11
Камышев
8
Селюков
72
Комиссаров
29
Бабешко
29
Урванцев
7
Никитин
92
Салихов
92
Салихов
7
Никитин
2
Бозов
4
Калачев
4
Калачев
2
Бозов
47
Савицкий
64
Гасанбеков
64
Гасанбеков
47
Савицкий
29
Урванцев
15
Агафонцев
15
Агафонцев
29
Урванцев
8
Селюков
23
Кондрашов
23
Кондрашов
8
Селюков
11
Камышев
79
Семенов
79
Семенов
11
Камышев
72
Комиссаров
69
Якименко
69
Якименко
72
Комиссаров
29
Бабешко
89
Французов
89
Французов
29
Бабешко
Остались в запасе
Балтика-2
Чертаново
47
Александр Кузьмин
ПВ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
36
Андрей Цицилин
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
31
Марк Переверзев
ВР
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
47
Александр Кузьмин
ПВ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
36
Андрей Цицилин
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Балтика-2 - Чертаново
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
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