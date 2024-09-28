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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Чертаново
Динамо СПб - Чертаново: обзор матча 28 сентября 2024
Динамо СПб
28.09.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
71'
И. Воробьев
27'
М. Урванцев
90'
Т. Комиссаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Чертаново
90'
+1
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Хомяков
Желтая карточка
И. Зириков
90'
90'
ГОЛ! 1:2!
Т. Комиссаров
Пас отдал
М. Урванцев
Замена
В. Масальский
️️️️
Р. Умаров
82'
74'
Желтая карточка
Д. Молодняков
Желтая карточка
Р. Умаров
74'
ГОЛ! 1:1!
И. Воробьев
Пас отдал
Р. Умаров
71'
67'
Замена
А. Французов
️️️️
В. Семенов
Желтая карточка
И. Воробьев
63'
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
Н. Танков
60'
Замена
А. Казаринов
️️️️
А. Пикарев
57'
Желтая карточка
А. Пикарев
54'
46'
Замена
А. Бабешко
️️️️
М. Якименко
Замена
И. Воробьев
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Н. Шиков
46'
Желтая карточка
Н. Шиков
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Урванцев
Пас отдал
И. Поляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
36
Илья Морозов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Чертаново
1
Данила Маньяк
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
3-1-1-3-2
84
Зириков
3
Хаджиев
4
Белов
4
Осокин
28
Пикарев
10
Шиков
14
Черномырдин
21
Колганов
19
Шилов
7
Танков
11
Умаров
3-3-3-1
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
2
Поляков
79
Семенов
5
Гатин
42
Хомяков
8
Селюков
72
Комиссаров
69
Якименко
29
Урванцев
11
Умаров
89
Масальский
89
Масальский
11
Умаров
28
Пикарев
63
Казаринов
63
Казаринов
28
Пикарев
10
Шиков
10
Колдунов
10
Колдунов
10
Шиков
7
Танков
15
Вашкевич
15
Вашкевич
7
Танков
19
Шилов
95
Воробьев
95
Воробьев
19
Шилов
42
Хомяков
11
Камышев
11
Камышев
42
Хомяков
69
Якименко
29
Бабешко
29
Бабешко
69
Якименко
79
Семенов
89
Французов
89
Французов
79
Семенов
Остались в запасе
Динамо СПб
Чертаново
99
Николай Новиков
ВР
36
Илья Морозов
ЦП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Главный тренер
Александр Фомичев
1
Данила Маньяк
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
36
Илья Морозов
ЦП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Данила Маньяк
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ОП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Динамо СПб - Чертаново
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
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