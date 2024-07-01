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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Чертаново
Знамя Труда - Чертаново: обзор матча 01 июля 2024
Знамя Труда
01.07.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
0 : 2
Завершен
Чертаново
47'
М. Белковский
89'
З. Светов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Чертаново
90'
+2
Замена
И. Поляков
️️️️
К. Дудкин
90'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
В. Нафиков
89'
ГОЛ! 0:2!
З. Светов
Пас отдал
В. Бартасевич
87'
Желтая карточка
К. Дудкин
Замена
Е. Чу
️️️️
Д. Шанин
84'
81'
Замена
З. Светов
️️️️
М. Якименко
79'
Желтая карточка
М. Белковский
Замена
Я. Харланов
️️️️
М. Баринов
65'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Белковский
Пас отдал
М. Якименко
46'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
46'
Замена
А. Бабешко
️️️️
А. Французов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
25
Тристан Комков
ПВ
10
Роман Урхов
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
4-2-3-1
35
Стратан
31
Любченко
5
Баринов
88
Пархоменко
77
Шанин
4
Красильщиков
17
Канаев
25
Комков
20
Капанжи
10
Урхов
22
Тутаев
3-2-3-2
13
Жужнев
34
Дудкин
4
Молодняков
13
Бартасевич
79
Семенов
5
Гатин
8
Селюков
23
Нафиков
69
Якименко
29
Урванцев
89
Французов
5
Баринов
15
Харланов
15
Харланов
5
Баринов
77
Шанин
23
Чу
23
Чу
77
Шанин
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
69
Якименко
11
Светов
11
Светов
69
Якименко
89
Французов
29
Бабешко
29
Бабешко
89
Французов
23
Нафиков
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
23
Нафиков
34
Дудкин
2
Поляков
2
Поляков
34
Дудкин
Остались в запасе
Знамя Труда
Чертаново
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
11
Георгий Кетов
ЦП
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
11
Георгий Кетов
ЦП
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Знамя Труда - Чертаново
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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0 : 1
18.10.2026
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Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
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