Никита Верхунов - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Верхунов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Верхунов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.12.2020
|1' -79'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|29.11.2020
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|25.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|19'
|21.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|01.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|05.09.2020
|46' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|22.08.2020
|78' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|16.08.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|82' 58'
|01.08.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)