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    Дауда Петерс - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Дауда
    Фамилия Петерс
    Команда Ювентус
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1999 (24 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:3 Рома (Рим)
    29.07.2020 76' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Ювентус (Турин)
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