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Дауда Петерс
Статистика
Дауда Петерс - статистика
Завершил карьеру
26 января 1999 (27)
#42 | Полузащитник
185 см
Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюйдтироль
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Зюйдтироль
0 : 1
10.05.2024
Палермо
1' - 60'
Италия. Серия В, 37 тур
Пиза
2 : 2
05.05.2024
Зюйдтироль
77' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
4 : 3
01.05.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 0
27.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
20.04.2024
Циттаделла
82' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
0 : 1
13.04.2024
Зюйдтироль
64' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Зюйдтироль
0 : 0
06.04.2024
Парма
70' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Комо
2 : 0
01.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
3 : 0
16.03.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
2 : 1
09.03.2024
Зюйдтироль
1' - 46'
Италия. Серия В, 28 тур
Зюйдтироль
1 : 0
02.03.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Реджана 1919
1 : 1
27.02.2024
Зюйдтироль
83' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Зюйдтироль
1 : 0
24.02.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Катанцаро
2 : 2
17.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 3
10.02.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Асколи
1 : 2
04.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
59'
Италия. Серия В, 18 тур
Зюйдтироль
2 : 3
23.12.2023
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Венеция
2 : 2
16.12.2023
Зюйдтироль
1' - 78'
Италия. Серия В, 16 тур
Бари
2 : 1
09.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
40'
Италия. Серия В, 15 тур
Зюйдтироль
0 : 1
03.12.2023
Комо
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.11.2023
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Циттаделла
2 : 1
25.11.2023
Зюйдтироль
1' - 46'
31'
Италия. Серия В, 13 тур
Зюйдтироль
1 : 2
11.11.2023
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Парма
2 : 0
05.11.2023
Зюйдтироль
60' - 90'
86'
Италия. Серия В, 11 тур
Зюйдтироль
3 : 1
28.10.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
0 : 1
21.10.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.10.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
01.10.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
0 : 0
26.09.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Тернана
1 : 1
23.09.2023
Зюйдтироль
90' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 2
16.09.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
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