Дауда Петерс - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Петерс
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Петерс
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:3
|Рома (Рим)
|29.07.2020
|76' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Ювентус (Турин)