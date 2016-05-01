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Альберто Лопо
Статистика
Альберто Лопо - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1980 (46), Барселона
#22 | Защитник
186 см | 82 кг
Испания
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Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
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Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
10
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 3
11.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 1
02.04.2016
Депортиво
81' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3 : 0
12.03.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
4 : 1
02.03.2016
Депортиво
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 1
28.02.2016
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 1
07.02.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
24.01.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.01.2016
Депортиво
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5 : 0
09.01.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 2
12.12.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 1
06.12.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
29.11.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 1
30.10.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
2 : 2
18.10.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3 : 0
27.09.2015
Эспаньол
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
78' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1 : 1
30.08.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
22.08.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
88'
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