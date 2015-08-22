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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 22 августа 2015
Депортиво
22.08.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Лопо
88'
88'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
85'
Замена
С. Каналес
️️️️
Брума
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Хуанфран
74'
65'
Желтая карточка
М. Бергара
Замена
О. Риера
️️️️
Кани
63'
Желтая карточка
Лауре
49'
Желтая карточка
П. Москера
14'
9'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
5
Селсо Боргес
ОП
5
Педро Москера
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Депортиво
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-3-1
1
Люкс
3
Наварро
22
Лопо
26
Сидней
15
Лауре
5
Боргес
5
Москера
76
Файр
24
Хуанфран
8
Кани
7
Лукас
4-3-1-2
28
Рульи
2
Сальдуа
13
Рейес
3
де ла Белья
26
Мартинес
10
Прието
5
Бергара
14
Пардо
77
Брума
10
Вела
9
Жонатас
24
Хуанфран
10
Картабия
10
Картабия
24
Хуанфран
8
Кани
21
Риера
21
Риера
8
Кани
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
77
Брума
20
Каналес
20
Каналес
77
Брума
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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