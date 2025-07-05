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Команды
Гезтепе
Фаустино Анджорин
Новости
€ 4 млн
Фаустино Анджорин - новости
Гезтепе
23 ноября 2001 (24)
#18 | Полузащитник
186 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
2022.07.24 10:58
«Челси» прибыл на сбор в США в составе 29 игроков. Анджорин – в списке
2022.07.10 09:57
1
«Челси» планирует продать Анджорина и Брою
2022.03.02 08:51
Фото
«Хаддерсфилд» арендовал Анджорина у «Челси» до конца сезона
2022.01.31 17:26
Фото
Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока
2022.01.31 01:07
1
«Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic)
2022.01.30 21:22
3
Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»
2022.01.27 16:52
4
Цорн: «Локомотив» ничего не платил «Челси» за аренду Анджорина. Ждем его обратно к 15 января»
2021.12.16 08:34
«СЭ»: «Локомотив» не будет выкупать Анджорина у «Челси». Он вернется в Англию летом
2021.12.06 14:31
7
Анджорин будет восстанавливаться после перелома в России
2021.11.06 10:55
3
Гисдоль подтвердил перелом плюсневой кости у Анджорина
2021.11.05 13:38
1
Журналист Ньюсон: Анджорин сломал плюсневую кость и будет восстанавливаться в расположении «Челси»
2021.11.05 00:12
1
Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы
2021.11.04 21:29
3
Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей
2021.10.30 18:39
1
Анджорин – о фанатах «Локомотива»: «Очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси»
2021.09.18 11:24
1
Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы
2021.09.06 17:36
13
Отец Анджорина: «Решение о переходе сына в «Локомотив» было несложным. Это может быть идеальный союз»
2021.09.04 18:57
Видео
«Локомотив» презентовал Керка и Анджорина
2021.09.04 15:41
5
Фото
«Это большая честь». Анджорин поблагодарил Лоськова за десятый номер
2021.09.03 19:45
12
Анджорин будет выступать за «Локомотив» под 10-м номером, Марадишвили – под 5-м
2021.09.03 07:32
Фото
«Локомотив» объявил об аренде у «Челси» Анджорина
2021.09.02 07:25
1
Видео
«Локомотив» выложил клип на песню «Лондон, гуд-бай». В клубе ожидается Анджорин из «Челси»
2021.09.01 22:04
1
«РБ-Спорт»: «Локомотив» закрыл сделку по аренде Анджорина с правом выкупа за 20 миллионов
2021.09.01 16:39
10
«Локомотив» отзаявит Зе Луиша. Он пропустит 1,5-2,5 месяца из-за травмы
2021.09.01 11:50
4
Анджорин не хотел переезжать в Россию ради «Локомотива». Его уговорил Рангник
2021.08.31 10:04
17
The Athletic: полузащитник «Челси» Анджорин прошел медосмотр для «Локомотива»
2021.08.31 08:22
1
«Челси» готов продать Анджорина «Локомотиву» за 18 миллионов, но с опцией обратного выкупа
2021.08.30 21:55
9
«Локомотив» может заплатить 20 миллионов за полузащитника «Челси» Анджорина
2021.08.27 17:19
8
Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив»
2021.08.24 17:06
7
1
2
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