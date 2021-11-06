Анджорин будет восстанавливаться после перелома в России

Шериф Анджорин, агент и отец полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина, опроверг информацию, что его сын будет восстанавливаться от травмы в Англии.

«Да, Тино сломал кость стопы во время тренировки. Сейчас травму оценивают врачи, он летит на обследование в Лондон, так как он принадлежит «Челси» – там его осмотрит доктор клуба, и потом он вылетит обратно.

Восстановление он будет проходить в России. А на поле Тино вернется, скорее всего, на зимнем тренировочном сборе», – сказал Анджорин-старший.