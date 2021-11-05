Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Анджорин будет восстанавливаться после перелома в России

    Шериф Анджорин, агент и отец полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина, опроверг информацию, что его сын будет восстанавливаться от травмы в Англии.

    «Да, Тино сломал кость стопы во время тренировки. Сейчас травму оценивают врачи, он летит на обследование в Лондон, так как он принадлежит «Челси» – там его осмотрит доктор клуба, и потом он вылетит обратно.

    Восстановление он будет проходить в России. А на поле Тино вернется, скорее всего, на зимнем тренировочном сборе», – сказал Анджорин-старший.

    • «Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.
    • 19-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      Мася_1989 23 минуты назад

      Как Миранчук?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +553

      O-kolesov 1 час назад

      Вопрос по заголовку: " А когда в России будет перелом ? "

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90906
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68052
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru