Отец Анджорина: «Решение о переходе сына в «Локомотив» было несложным. Это может быть идеальный союз»

Шериф Анджорин, отец и агент полузащитника Фаустино Анджорина, высказался о переходе игрока из «Челси» в «Локомотив».

«Мы рады, что Тино уже в Москве. Решение, на самом деле, было несложным. Мы все прекрасно знаем, какой Москва фантастический город, мы же видели и чемпионат мира, который здесь проходил.

У «Локомотива» большие амбиции, как и у Фаустино, поэтому мы считаем, что это может быть идеальный союз, причем, как мне кажется, долгосрочный.

Тино уже познакомился с Москвой и влюбился в этот замечательный город», – сказал Анджорин-старший.

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