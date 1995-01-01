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    Отец Анджорина: «Решение о переходе сына в «Локомотив» было несложным. Это может быть идеальный союз»

    Шериф Анджорин, отец и агент полузащитника Фаустино Анджорина, высказался о переходе игрока из «Челси» в «Локомотив».

    «Мы рады, что Тино уже в Москве. Решение, на самом деле, было несложным. Мы все прекрасно знаем, какой Москва фантастический город, мы же видели и чемпионат мира, который здесь проходил.

    У «Локомотива» большие амбиции, как и у Фаустино, поэтому мы считаем, что это может быть идеальный союз, причем, как мне кажется, долгосрочный.

    Тино уже познакомился с Москвой и влюбился в этот замечательный город», – сказал Анджорин-старший.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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