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  • Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы

Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы

6 сентября 2021, 17:36
13

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов, Борис Ротенберг.

Полузащитники: Антон Миранчук, Алексис Бека-Бека, Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Джирано Керк, Фаустино Анджорин, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.

Нападающие: Фeдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

  • Групповой этап Лиги Европы начнется для «Локомотива» 16 сентября.
  • Столичный клуб примет «Марсель».
  • Соперниками «Локо» по группе также будут «Лацио» и «Галатасарай».

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Локомотив Ротенберг Борис Миранчук Антон Керк Джирано Марадишвили Константин Анджорин Фаустино
Комментарии (13)
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Ушат Помоев
1630939400
А Борис там им зачем??)))
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Валерий2705
1630939871
Не, ну без Ротенберга в еврокубках нехер делать)
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Мася_1989
1630939967
Боря - талисман! Финансового благополучия)
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Блямба
1630940012
Ну,что скрывать.. Состав,ну,в целом,да.. Без Ротенберга в никуда Состав отправится. Перон останется.
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Дедуктор
1630940698
Однако! Вздрагиваю каждый раз. Когда про Кержа (т.е., Керка) Локо инфу дает. Одну букву ты поменяй. И у Локо будут очень хорошие шансы "погреметь" в ЛЕ.
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Skull_Boy
1630945593
Во что значит ПАПА миллиардер
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lek!
1630945696
Этот Ротенберг хоть матч сыграл , Я только тут про него слышу , по телеку ни разу не видел ни в одном матче .
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