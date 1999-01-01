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    Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы

    УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

    Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Савин.

    Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов, Борис Ротенберг.

    Полузащитники: Антон Миранчук, Алексис Бека-Бека, Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Джирано Керк, Фаустино Анджорин, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.

    Нападающие: Фeдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

    • Групповой этап Лиги Европы начнется для «Локомотива» 16 сентября.
    • Столичный клуб примет «Марсель».
    • Соперниками «Локо» по группе также будут «Лацио» и «Галатасарай».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1555

      lek! 35 минут назад

      Этот Ротенберг хоть матч сыграл , Я только тут про него слышу , по телеку ни разу не видел ни в одном матче .

      0
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      Рейтинг: +12745

      Skull_Boy 37 минут назад

      Во что значит ПАПА миллиардер

      0
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      Рейтинг: +3194

      Дедуктор 1 час назад

      Однако! Вздрагиваю каждый раз. Когда про Кержа (т.е., Керка) Локо инфу дает. Одну букву ты поменяй. И у Локо будут очень хорошие шансы "погреметь" в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +192

      Блямба 2 часа назад

      Ну,что скрывать..
      Состав,ну,в целом,да..
      Без Ротенберга в никуда
      Состав отправится.
      Перон останется.

      2
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      Рейтинг: +47

      Мася_1989 2 часа назад

      Боря - талисман! Финансового благополучия)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1201

      vmonomah17 > Мася_1989 1 час назад

      Надо его в сборную. Без него не выиграть нам чм)))

      0
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      Рейтинг: +4841

      Из Твери Леха > vmonomah17 1 час назад

      Потеряли парня. К финнам ушел)

      1
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      Рейтинг: +2407

      Валерий2705 2 часа назад

      Не, ну без Ротенберга в еврокубках нехер делать)

      3
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      Рейтинг: +244

      Ушат Помоев 2 часа назад

      А Борис там им зачем??)))

      2
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      Рейтинг: +412

      vsolon > Ушат Помоев 21 минуту назад

      кто то должен и разливать...)))

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