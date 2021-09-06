Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.
Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Савин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Максим Ненахов, Борис Ротенберг.
Полузащитники: Антон Миранчук, Алексис Бека-Бека, Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Константин Марадишвили, Джирано Керк, Фаустино Анджорин, Кирилл Зинович, Андрей Никитин.
Нападающие: Фeдор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.
- Групповой этап Лиги Европы начнется для «Локомотива» 16 сентября.
- Столичный клуб примет «Марсель».
- Соперниками «Локо» по группе также будут «Лацио» и «Галатасарай».
Источник: сайт УЕФА