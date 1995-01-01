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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» закрыл сделку по аренде Анджорина с правом выкупа за 20 миллионов

    Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации «РБ-Спорта», московский клуб закрыл сделку по аренде 19-летнего англичанина с правом выкупа за 20 миллионов евро. Футболист будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро в год.

    Столичный клуб должен будет определиться с выкупом Анджорина в зимнее трансферное окно.

    • Анджорин – воспитанник «Челси».
    • За основную команду хавбек провел 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1184

      PUZIAKA 3 минуты назад

      Посмотрел несколько подборок действий парня на ютубе. На самом деле впечатляет. Рослый, но при этом быстрый и техничный. Принимает быстрые и оригинальные решения. Хорош как в развитии атаки, так и в разрушении. Если адаптируется и его наши дуболомы не поломают, может стать украшением чемпионата.

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      Рейтинг: +957

      Frankfurt Am Main 38 минут назад

      А Крыховяка бортанули (сплавили)

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      Рейтинг: +495

      Hoahin 1 час назад

      Нормально так 19 летнему юнцу, который еще абсолютно ничего из себя не представляет делать зарплату в 1.5 миллиона в год (10 млн рублей в месяц без бонусов). В топ лигах он бы получал не более 300 тысяч, а то и меньше, потому как еще и такую сумму заслужить надо. Такими темпами скоро в Катар превратимся.

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