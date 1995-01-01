«РБ-Спорт»: «Локомотив» закрыл сделку по аренде Анджорина с правом выкупа за 20 миллионов

Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».

По информации «РБ-Спорта», московский клуб закрыл сделку по аренде 19-летнего англичанина с правом выкупа за 20 миллионов евро. Футболист будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро в год.

Столичный клуб должен будет определиться с выкупом Анджорина в зимнее трансферное окно.