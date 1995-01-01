«РБ-Спорт»: «Локомотив» закрыл сделку по аренде Анджорина с правом выкупа за 20 миллионов

Посмотрел несколько подборок действий парня на ютубе. На самом деле впечатляет. Рослый, но при этом быстрый и техничный. Принимает быстрые и оригинальные решения. Хорош как в развитии атаки, так и в разрушении. Если адаптируется и его наши дуболомы не поломают, может стать украшением чемпионата.
Хавбек «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «РБ-Спорта», московский клуб закрыл сделку по аренде 19-летнего англичанина с правом выкупа за 20 миллионов евро. Футболист будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро в год.
Столичный клуб должен будет определиться с выкупом Анджорина в зимнее трансферное окно.
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- За основную команду хавбек провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
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