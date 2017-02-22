Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Голбоурн - статистика

Завершил карьеру
29 февраля 1988 (38)
#13 | Защитник
173 см | 73 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 2
22.02.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 1
14.02.2017
Бристоль Сити
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
3 : 3
11.02.2017
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
1 : 0
04.02.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
2 : 2
31.01.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.01.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
2 : 3
02.01.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
30.12.2016
Бристоль Сити
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
0 : 1
13.12.2016
Брентфорд
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
10.12.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
2 : 0
03.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
19.11.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.11.2016
Брайтон
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Барнсли
2 : 2
29.10.2016
Бристоль Сити
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 0
22.10.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
2 : 1
14.10.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 1
01.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 0
27.09.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
0 : 4
24.09.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
1 : 1
17.09.2016
Дерби Каунти
30' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
13.09.2016
Бристоль Сити
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
10.09.2016
Бристоль Сити
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
3 : 1
27.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
0 : 1
20.08.2016
Ньюкасл
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
1 : 0
16.08.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бертон Альбион
1 : 2
13.08.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
3
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+