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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 02 января 2017
Бристоль Сити
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 3
Завершен
Рединг
27'
Т. Абрахам
47'
Т. Абрахам (П)
72'
Л. Келли
86'
Я. Керморган
90+3'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Рединг
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Я. Керморган
Пас отдал
Д. ван ден Берг
86'
ГОЛ! 2:2!
Я. Керморган
Пас отдал
Л. Келли
83'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Г. МакКлири
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Л. Фримен
78'
77'
Желтая карточка
Л. Мур
72'
ГОЛ! 2:1!
Л. Келли
Пас отдал
К. Гантер
68'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
66'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
М. Литтл
65'
Желтая карточка
Т. Абрахам
63'
Замена
Б. Рид
️️️️
К. О'Доуда
61'
54'
Замена
Д. Обита
️️️️
Т. Блэкетт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Абрахам
47'
39'
Желтая карточка
Я. Керморган
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
15
Люк Фримен
АП
47
Каллум О'Доуда
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
3-3-2-1-1
34
Филдинг
2
Мэтьюз
2
Литтл
44
Флинт
23
Брайан
8
Смит
13
Голбоурн
8
Браунхилл
47
О'Доуда
15
Фримен
18
Абрахам
4-4-2
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
8
ван ден Берг
19
Уильямс
7
Беренс
8
Свифт
12
МакКлири
29
Керморган
47
О'Доуда
14
Рид
14
Рид
47
О'Доуда
15
Фримен
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
15
Фримен
6
Блэкетт
21
Обита
21
Обита
6
Блэкетт
12
МакКлири
11
Мейте
11
Мейте
12
МакКлири
8
Свифт
4
Келли
4
Келли
8
Свифт
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
12
Ричард О'Доннелл
ВР
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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