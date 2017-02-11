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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бристоль Сити
Дерби Каунти - Бристоль Сити: обзор матча 11 февраля 2017
Дерби Каунти
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 3
Завершен
Бристоль Сити
57'
Д. Бент
76'
Т. Инс
81'
Д. Бент (П)
27'
Т. Абрахам
38'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бристоль Сити
90'
Желтая карточка
Й. Хегелер
83'
Желтая карточка
М. Джурич
82'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Бент
81'
ГОЛ! 2:2!
Т. Инс
76'
Замена
Д. Наджент
️️️️
К. Бэйрд
71'
66'
Желтая карточка
Э. Флинт
Желтая карточка
Р. Кио
63'
58'
Желтая карточка
Д. Брайан
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
57'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
К. Брайсон
30'
Замена
И. Анья
️️️️
Б. Джонсон
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЛП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Абдул Камара
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
36
Кио
7
Брайсон
4
Джонсон
19
Хьюз
29
Ольссон
9
Камара
10
Бент
10
Инс
3-2-3-1
13
Гифер
13
Голбоурн
44
Флинт
3
Райт
2
Литтл
23
Брайан
11
Коттерилл
8
Браунхилл
13
Хегелер
18
Абрахам
7
Брайсон
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
7
Брайсон
4
Джонсон
21
Анья
21
Анья
4
Джонсон
22
Бэйрд
35
Наджент
35
Наджент
22
Бэйрд
18
Абрахам
47
О'Доуда
47
О'Доуда
18
Абрахам
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бристоль Сити
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Дерби Каунти - Бристоль Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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