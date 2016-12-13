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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брентфорд
Бристоль Сити - Брентфорд: обзор матча 13 декабря 2016
Бристоль Сити
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
69'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брентфорд
Желтая карточка
К. Смит
87'
85'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Вибе
78'
Замена
Й. Барбе
️️️️
Т. Филд
Желтая карточка
Л. Томлин
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Колен
Пас отдал
Р. Сойерс
68'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
С. Голбоурн
64'
Замена
Л. Томлин
️️️️
М. Пак
63'
Замена
И. Лучич
️️️️
Ф. Филдинг
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Марлон Пак
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
2
Максим Колен
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-2-2-2-1
34
Филдинг
2
Мэтьюз
13
Голбоурн
32
Магнуссон
23
Брайан
44
Флинт
8
Смит
7
Пак
14
Рид
15
Фримен
18
Абрахам
3-5-1-1
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
26
Вибе
18
Вудс
23
Йеннарис
39
Филд
14
Сойерс
25
Хоган
34
Филдинг
1
Лучич
1
Лучич
34
Филдинг
7
Пак
17
Томлин
17
Томлин
7
Пак
13
Голбоурн
9
Энгвалль
9
Энгвалль
13
Голбоурн
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
39
Филд
5
Барбе
5
Барбе
39
Филд
26
Вибе
11
Кайкай
11
Кайкай
26
Вибе
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брентфорд
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бристоль Сити - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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