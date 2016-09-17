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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Дерби Каунти
Бристоль Сити - Дерби Каунти: обзор матча 17 сентября 2016
Бристоль Сити
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
90+4'
А. Уилбрахам
44'
И. Анья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Б. Рид
90'
+4
89'
Желтая карточка
С. Карсон
76'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Баттерфилд
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Пак
71'
65'
Желтая карточка
С. Кристи
60'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Уилсон
59'
Замена
А. Вайманн
️️️️
И. Анья
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Экстранд
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
И. Анья
Замена
С. Голбоурн
️️️️
Д. Брайан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
17
Ли Томлин
АП
14
Бобби Рид
АП
2
Марк Литтл
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-2-2-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
32
Магнуссон
5
Экстранд
7
Пак
2
Литтл
14
Рид
17
Томлин
35
Патерсон
18
Абрахам
3-5-2
33
Карсон
15
Пирс
36
Кио
29
Кристи
19
Баттерфилд
29
Ольссон
19
Хьюз
7
Брайсон
21
Анья
21
Уилсон
11
Выдра
5
Экстранд
15
Фримен
15
Фримен
5
Экстранд
23
Брайан
13
Голбоурн
13
Голбоурн
23
Брайан
7
Пак
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
7
Пак
19
Баттерфилд
10
Инс
10
Инс
19
Баттерфилд
21
Анья
18
Вайманн
18
Вайманн
21
Анья
21
Уилсон
10
Бент
10
Бент
21
Уилсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Дерби Каунти
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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