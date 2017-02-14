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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 14 февраля 2017
Лидс
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
28'
К. Вуд
47'
П. Эрнандес
90'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бристоль Сити
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Джурич
86'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
С. Голбоурн
Замена
С. Дукара
️️️️
П. Эрнандес
83'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ю. О'Кейн
77'
66'
Желтая карточка
Б. Райт
Замена
М. Барроу
️️️️
К. Руф
63'
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
47'
45'
Замена
М. Джурич
️️️️
М. Литтл
44'
Желтая карточка
Д. Коттерилл
29'
Желтая карточка
Л. Томлин
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЛП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-2-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
32
О'Кейн
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Сако
9
Вуд
7
Руф
3-2-3-2
13
Гифер
13
Голбоурн
44
Флинт
3
Райт
2
Литтл
23
Брайан
11
Коттерилл
8
Браунхилл
13
Хегелер
18
Абрахам
17
Томлин
32
О'Кейн
27
Филлипс
27
Филлипс
32
О'Кейн
7
Руф
77
Барроу
77
Барроу
7
Руф
19
Эрнандес
15
Дукара
15
Дукара
19
Эрнандес
13
Голбоурн
19
О'Нил
19
О'Нил
13
Голбоурн
2
Литтл
11
Джурич
11
Джурич
2
Литтл
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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