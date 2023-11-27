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Graham Zusi
Статистика
Graham Zusi - статистика
Завершил карьеру
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
14
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Динамо Хьюстон
1 : 0
27.11.2023
Канзаc Сити
84' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Канзаc Сити
2 : 1
06.11.2023
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
1 : 4
30.10.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1/16 финала
Канзаc Сити
0 : 0
26.10.2023
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Канзаc Сити
3 : 1
22.10.2023
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 3
08.10.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сент-Луис
4 : 1
01.10.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
2 : 1
24.09.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
2 : 1
01.06.2023
Даллас
46' - 71'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
4 : 1
28.05.2023
Портленд
46' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
18.05.2023
Канзаc Сити
61' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
3 : 0
14.05.2023
Миннесота Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 2
07.05.2023
Канзаc Сити
85' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
3 : 0
16.04.2023
Канзаc Сити
1' - 70'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
0 : 1
09.04.2023
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
02.04.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 4
26.03.2023
Сиэтл
1' - 84'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
2 : 1
19.03.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
11'
США. МЛС, 4 тур
Канзаc Сити
0 : 0
12.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
0 : 0
05.03.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 0
28.02.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
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