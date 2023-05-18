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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 18 мая 2023
Лос-Анджелес
18.05.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
13'
Д. Буанга
20'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
90'
+5
Желтая карточка
Д. Шаллой
84'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
Замена
Н. Ордас
️️️️
Д. Буанга
77'
Желтая карточка
Т. Тильман
71'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Опоку
67'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
67'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
67'
61'
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Дэвис
61'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
А. Лонг
58'
Желтая карточка
Д. Паласиос
40'
Желтая карточка
И. Санчес
29'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Расселл
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
22
Абрахам Ромеро
ВР
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Якупович
6
Паласиос
3
Мальдонадо
33
Лонг
14
Паленсия
6
Санчес
8
Сифуэнтес
11
Тильман
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
3-4-3
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
9
Пулидо
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
33
Лонг
24
Холлингшид
24
Холлингшид
33
Лонг
90
Опоку
19
Богуш
19
Богуш
90
Опоку
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
99
Буанга
22
Ордас
22
Ордас
99
Буанга
8
Дэвис
8
8
8
Дэвис
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
22
Абрахам Ромеро
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
20
Chris Rindov
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
22
Абрахам Ромеро
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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