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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Канзаc Сити
Сан-Хосе - Канзаc Сити: обзор матча 16 апреля 2023
Сан-Хосе
16.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 12 тур
3 : 0
Завершен
Канзаc Сити
9'
К. Эспиноса
40'
Ж. Эбобиссе (П)
51'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Канзаc Сити
Замена
Т. Бисон
️️️️
Д. Менса
89'
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
89'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
83'
Замена
Жудсон
️️️️
К. Груэсо
82'
Желтая карточка
К. Груэсо
77'
Замена
T. Thompson
️️️️
Х. Монтейру
73'
70'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
70'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
70'
Замена
К. Дюк
️️️️
G. Zusi
Желтая карточка
К. Эспиноса
60'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Эбобиссе
51'
48'
Замена
W. Agada
️️️️
Ф. Эрнандес
41'
Замена
А. Фонтас
️️️️
А. Пулидо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Эбобиссе
40'
38'
Красная карточка
Р. Кастельянос
31'
Желтая карточка
Э. Томми
ГОЛ! 1:0!
К. Эспиноса
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
4-5-2
29
Акапо
6
Менса
97
3
Мари
7
Эспиноса
35
Монтейру
11
Груэсо
14
7
12
17
Эбобиссе
3-4-3
29
3
Росеро
8
6
Володер
21
Эрнандес
54
77
Расселл
27
Томми
19
Кастельянос
9
Пулидо
20
Шаллой
35
Монтейру
22
22
35
Монтейру
11
Груэсо
93
Жудсон
93
Жудсон
11
Груэсо
6
Менса
4
Бисон
4
Бисон
6
Менса
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
7
28
28
7
9
Пулидо
3
Фонтас
3
Фонтас
9
Пулидо
8
28
Дюк
28
Дюк
8
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
21
Эрнандес
22
22
21
Эрнандес
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
Остались в запасе
Сан-Хосе
Канзаc Сити
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
20
Chris Rindov
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сан-Хосе - Канзаc Сити
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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