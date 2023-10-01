Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Канзаc Сити
Сент-Луис - Канзаc Сити: обзор матча 01 октября 2023
Сент-Луис
01.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 45 тур
4 : 1
Завершен
Канзаc Сити
73'
С. Адениран
75'
Д. Страуд
80'
Клаусс
85'
Клаусс
90+3'
W. Agada
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Канзаc Сити
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
W. Agada
Замена
Т. Острак
️️️️
Э. Левен
90'
Замена
К. Хайберт
️️️️
A. Markanich
90'
Замена
N. Þórisson
️️️️
Клаусс
89'
Желтая карточка
Т. Паркер
87'
87'
Замена
W. Agada
️️️️
Э. Томми
86'
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
Д. Росеро
ГОЛ! 4:0!
Клаусс
Пас отдал
Д. Страуд
85'
ГОЛ! 3:0!
Клаусс
Пас отдал
Э. Левен
80'
77'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Н. Радойя
ГОЛ! 2:0!
Д. Страуд
75'
ГОЛ! 1:0!
С. Адениран
Пас отдал
Э. Левен
73'
67'
Замена
R. Walter
️️️️
F. GutiÃ©rrez
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Джексон
65'
Замена
Д. Страуд
️️️️
И. Вассилев
64'
Желтая карточка
A. Markanich
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Бюрки
4
Нильссон
13
6
26
Паркер
2
Нервински
23
Левен
19
Вассилев
7
Адениран
16
Джексон
99
Клаусс
3-2-5
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
27
Томми
9
Пулидо
20
Шаллой
11
13
22
13
22
Хайберт
22
Хайберт
13
23
Левен
7
Острак
7
Острак
23
Левен
19
Вассилев
8
Страуд
8
Страуд
19
Вассилев
99
Клаусс
11
11
99
Клаусс
16
Джексон
16
Джоаккини
16
Джоаккини
16
Джексон
3
Росеро
19
Кастельянос
19
Кастельянос
3
Росеро
13
54
54
13
22
Радойя
6
Кинда
6
Кинда
22
Радойя
27
Томми
22
22
27
Томми
Остались в запасе
Сент-Луис
Канзаc Сити
39
Benjamin Lundt
ВР
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сент-Луис - Канзаc Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
Новости команд
Все
Сент-Луис
Канзаc Сити
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
Файзуллаев отказал клубу МЛС
2024.02.19 08:41
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+