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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Канзаc Сити
Сент-Луис - Канзаc Сити: обзор матча 30 октября 2023
Сент-Луис
30.10.2023, понедельник, 05:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Канзаc Сити
28'
Т. Паркер
27'
L. Ndenbe
36'
R. Walter
39'
Г. Кинда
61'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Луис - Канзаc Сити
Желтая карточка
С. Адениран
87'
85'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
А. Пулидо
Замена
C. Martins
️️️️
И. Вассилев
80'
Замена
A. Watts
️️️️
Д. Нервински
80'
Желтая карточка
N. Blom
78'
74'
Замена
Э. Томми
️️️️
Г. Кинда
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Э. Левен
73'
Желтая карточка
Э. Левен
70'
61'
ГОЛ! 1:4!
Д. Шаллой
Замена
К. Хайберт
️️️️
A. Markanich
59'
Замена
С. Адениран
️️️️
А. Джексон
59'
Желтая карточка
Д. Страуд
58'
Желтая карточка
А. Джексон
45'
39'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кинда
Пас отдал
K. Shelton
36'
ГОЛ! 1:2!
R. Walter
Пас отдал
Д. Шаллой
ГОЛ! 1:1!
Т. Паркер
28'
27'
ГОЛ! 0:1!
L. Ndenbe
15'
Желтая карточка
Г. Кинда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бюрки
4
Нильссон
13
6
26
Паркер
2
Нервински
23
Левен
8
Страуд
19
Вассилев
16
Джексон
99
Клаусс
3-2-1-4
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
6
Кинда
20
Шаллой
11
22
9
Пулидо
13
22
Хайберт
22
Хайберт
13
2
Нервински
20
20
2
Нервински
19
Вассилев
12
12
19
Вассилев
16
Джексон
7
Адениран
7
Адениран
16
Джексон
23
Левен
16
Джоаккини
16
Джоаккини
23
Левен
6
Кинда
27
Томми
27
Томми
6
Кинда
9
Пулидо
15
Эспиноза
15
Эспиноза
9
Пулидо
Остались в запасе
Сент-Луис
Канзаc Сити
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
8
Graham Zusi
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Остались в запасе
8
Graham Zusi
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сент-Луис - Канзаc Сити
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Ted Unkel, USA
Стадион:
Citypark, St. Louis
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