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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 14 мая 2023
Канзаc Сити
14.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 17 тур
3 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
9'
Д. Росеро
22'
Д. Шаллой
84'
Г. Кинда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Э. Томми
86'
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Расселл
86'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кинда
Пас отдал
Д. Расселл
84'
81'
Замена
Z. Valentin
️️️️
K. Lawrence
Замена
K. Mcintosh
️️️️
T. Melia
69'
66'
Желтая карточка
М. Боксолл
65'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
S. Jeong
65'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Дотсон
Замена
Г. Кинда
️️️️
Н. Радойя
62'
46'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
B. Kallman
36'
Желтая карточка
M. Tapias
26'
Пенальти не реализован!
S. Jeong
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
22'
Желтая карточка
Д. Росеро
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росеро
Пас отдал
Д. Шаллой
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
3-4-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
20
Шаллой
9
Пулидо
22
3-1-2-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
16
Арриага
17
Лод
31
Дотсон
27
21
Хлонгване
77
44
29
22
22
29
77
Расселл
8
8
77
Расселл
27
Томми
21
Эрнандес
21
Эрнандес
27
Томми
22
Радойя
6
Кинда
6
Кинда
22
Радойя
92
3
3
92
44
7
Фрагапане
7
Фрагапане
44
31
Дотсон
8
Гарсия
8
Гарсия
31
Дотсон
77
9
Амарилья
9
Амарилья
77
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Clint Irwin
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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