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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 08 октября 2023
Реал Солт-Лейк
08.10.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 48 тур
2 : 3
Завершен
Канзаc Сити
81'
Б. Вера
89'
Д. Саварино
4'
Э. Томми
29'
Д. Расселл
78'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Желтая карточка
З. МакМат
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
T. Melia
ГОЛ! 2:3!
Д. Саварино
89'
82'
Замена
W. Agada
️️️️
А. Пулидо
ГОЛ! 1:3!
Б. Вера
81'
78'
Пенальти не реализован!
А. Пулидо
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Пулидо
74'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
Замена
Б. Идальго
️️️️
К. Андрес Гомес
62'
Замена
М. Чанг
️️️️
Б. Овьедо
62'
Замена
А. Хулио
️️️️
Э. Броди
62'
Желтая карточка
Б. Вера
58'
58'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
46'
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
Д. Росеро
46'
Замена
R. Walter
️️️️
Н. Радойя
38'
Желтая карточка
Н. Радойя
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Расселл
Замена
R. Rubin
️️️️
К. Аранго
28'
Замена
С. Марсело
️️️️
Д. Луна
5'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Томми
Красная карточка
Ж. Глад
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
2-5-3
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
8
Охеда
15
Паласио
11
Гомес
11
Саварино
10
Луна
3
Броди
4
Вера
17
Аранго
3-3-4
29
3
Росеро
6
Володер
22
Радойя
8
Дэвис
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
13
22
9
Пулидо
10
Луна
30
Силва Марсело
30
Силва Марсело
10
Луна
11
Гомес
19
Идальго
19
Идальго
11
Гомес
16
Овьедо
16
Чанг
16
Чанг
16
Овьедо
17
Аранго
28
28
17
Аранго
3
Броди
11
Хулио
11
Хулио
3
Броди
3
Росеро
19
Кастельянос
19
Кастельянос
3
Росеро
22
Радойя
54
54
22
Радойя
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
9
Пулидо
22
22
9
Пулидо
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
13
Гэвин Биверс
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
31
K. Lambert
ЦФ
Остались в запасе
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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