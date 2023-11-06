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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сент-Луис
Канзаc Сити - Сент-Луис: обзор матча 06 ноября 2023
Канзаc Сити
06.11.2023, понедельник, 01:00
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Сент-Луис
45+1'
L. Ndenbe
73'
Д. Шаллой
86'
C. Martins
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сент-Луис
Желтая карточка
Р. Эспиноза
90'
+14
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
К. Хайберт
90'
+3
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
90'
+3
86'
ГОЛ! 2:1!
C. Martins
Пас отдал
N. Blom
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
Д. Росеро
85'
Замена
Э. Томми
️️️️
А. Пулидо
85'
Желтая карточка
Д. Росеро
82'
76'
Замена
Т. Острак
️️️️
A. Watts
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
73'
Желтая карточка
L. Ndenbe
69'
65'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Д. Страуд
46'
Замена
C. Martins
️️️️
С. Адениран
ГОЛ! 1:0!
L. Ndenbe
45'
+1
Желтая карточка
А. Пулидо
42'
32'
Желтая карточка
Т. Паркер
23'
Желтая карточка
Э. Левен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
(К)
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
3-3-1-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
77
Расселл
54
6
Кинда
20
Шаллой
9
Пулидо
22
4-2-2-2
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
15
23
Левен
20
19
Вассилев
8
Страуд
99
Клаусс
7
Адениран
3
Росеро
19
Кастельянос
19
Кастельянос
3
Росеро
9
Пулидо
27
Томми
27
Томми
9
Пулидо
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
77
Расселл
11
11
77
Расселл
7
Адениран
12
12
7
Адениран
20
7
Острак
7
Острак
20
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
8
Страуд
16
Джоаккини
16
Джоаккини
8
Страуд
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сент-Луис
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Канзаc Сити - Сент-Луис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
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