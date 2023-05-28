Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Портленд
Канзаc Сити - Портленд: обзор матча 28 мая 2023
Канзаc Сити
28.05.2023, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 21 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
33'
Э. Томми
66'
Д. Шаллой
68'
Л. Мабиала (АГ)
90+3'
Ф. Эрнандес
8'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Портленд
ГОЛ! 4:1!
Ф. Эрнандес
Пас отдал
Р. Эспиноза
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Лориа
Желтая карточка
K. Shelton
85'
81'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Ф. Боли
81'
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Браво
81'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
Замена
K. Shelton
️️️️
А. Пулидо
78'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Э. Томми
77'
Желтая карточка
Н. Радойя
72'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Мабиала
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шаллой
66'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
62'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
L. Ndenbe
62'
54'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
Желтая карточка
А. Фонтас
47'
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Дэвис
46'
46'
Замена
Й. Чара
️️️️
С. Морено
ГОЛ! 1:1!
Э. Томми
Пас отдал
М. Ционис
33'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
6
Гади Кинда
АП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
3-2-1-4
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
8
Дэвис
6
Кинда
22
20
Шаллой
9
Пулидо
10
Ционис
4-3-1-2
31
Ивачич
29
Москера
33
Мабиала
18
МакГроу
26
Браво
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
9
Боли
8
Дэвис
8
8
8
Дэвис
27
Томми
21
Эрнандес
21
Эрнандес
27
Томми
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
22
14
Лайбольд
14
Лайбольд
22
9
Пулидо
11
11
9
Пулидо
26
Браво
29
Бланко
29
Бланко
26
Браво
10
Морено
8
Чара
8
Чара
10
Морено
Чара
44
Лориа
44
Лориа
Чара
9
Боли
9
Фогаса
9
Фогаса
9
Боли
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
Остались в запасе
Канзаc Сити
Портленд
20
Chris Rindov
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Канзаc Сити - Портленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Портленд
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+