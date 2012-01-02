Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джонатан Вудгейт - статистика

    Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Вудгейт
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нанторп
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1980 (43 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 17 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Болтон (Болтон)
    06.05.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.05.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    09.04.2012 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11.02.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.02.2012 45' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    31.01.2012 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.01.2012 1' -53' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2012 1' -81' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.01.2012 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2011 1' -71' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    21.12.2011 1' -80' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2011 1' -19' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10'
    11.12.2011 1' -86' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28'
    04.12.2011 1' -53' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.11.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.10.2011 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    02.10.2011 1' -90' Суонси (Суонси) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.09.2011 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    18.09.2011 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11'
    28.08.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.08.2011 1' -77' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    37'
    14.08.2011 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Челси (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11