|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|06.05.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.05.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|09.04.2012
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.02.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.02.2012
|45' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|31.01.2012
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2012
|1' -53'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2012
|1' -81'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.01.2012
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2011
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.12.2011
|1' -80'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2011
|1' -19'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10'
|11.12.2011
|1' -86'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28'
|04.12.2011
|1' -53'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.11.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.10.2011
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|02.10.2011
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.09.2011
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|18.09.2011
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11'
|28.08.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.08.2011
|1' -77'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|37'
|14.08.2011
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Челси (Лондон)