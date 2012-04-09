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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 09 апреля 2012
Астон Вилла
09.04.2012, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
32'
А. Вайманн
72'
Р. Хут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
Замена
Э. Хески
️️️️
А. Хаттон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Р. Делап
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:1!
Р. Хут
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Г. Гарднер
️️️️
С. Уорнок
Желтая карточка
Э. Личай
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
С. Айрленд
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
2
Эрик Личай
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
18
Андреас Вайманн
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
36
Марк Уилсон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
8
Уилсон Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-1-1
24
Гивен
3
Уорнок
17
Бэйкер
39
Коллинс
21
Хаттон
2
Личай
10
Беннэн
17
Херд
18
Вайманн
7
Айрленд
11
Агбонлахор
4-3-3
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
5
Делап
36
Уилсон
8
Паласиос
9
Джонс
19
Уолтерс
3
Уорнок
20
Гарднер
20
Гарднер
3
Уорнок
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
21
Хаттон
19
Хески
19
Хески
21
Хаттон
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
5
Делап
19
Фуллер
19
Фуллер
5
Делап
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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