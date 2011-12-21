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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 21 декабря 2011
Манчестер Сити
21.12.2011, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
29'
С. Агуэро
36'
А. Джонсон
55'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
Желтая карточка
А. Джонсон
Замена
Д. Милнер
️️️️
Г. Бэрри
Замена
С. Диао
️️️️
Д. Вудгейт
Замена
Д. Пеннант
️️️️
К. Джонс
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джером
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Савич
️️️️
М. Ричардс
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 2:0!
А. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
Желтая карточка
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ПЗ
35
Кэмерон Джером
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Райан Шоттон
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
21
Диего Арисменди
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
11
Джонсон
21
Сильва
10
Агуэро
4-4-2
29
Соренсен
6
Хут
4
Апсон
39
Вудгейт
36
Уилсон
5
Шоттон
4
Уайтхэд
8
Паласиос
35
Джером
9
Джонс
19
Уолтерс
4
Ричардс
15
Савич
15
Савич
4
Ричардс
18
Бэрри
20
Милнер
20
Милнер
18
Бэрри
21
Сильва
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Сильва
39
Вудгейт
15
Диао
15
Диао
39
Вудгейт
9
Джонс
7
Пеннант
7
Пеннант
9
Джонс
35
Джером
19
Фуллер
19
Фуллер
35
Джером
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
21
Диего Арисменди
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
21
Диего Арисменди
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 01:30 (четверг, 22 декабря)
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