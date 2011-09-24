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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 сентября 2011
Сток Сити
24.09.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
52'
П. Крауч
27'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Пеннант
+2
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Р. Делап
Замена
Р. Хут
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
М. Этерингтон
ГОЛ! 0:1!
Нани
Пас отдал
Д. Флетчер
12'
Замена
М. Оуэн
️️️️
Чичарито
11'
Травма
Чичарито
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
39
Вудгейт
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
15
Крауч
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
25
Валенсия
5
Фердинанд
4
Джонс
15
Янг
24
Флетчер
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
10
Бербатов
28
Уилкинсон
6
Хут
6
Хут
28
Уилкинсон
5
Делап
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
5
Делап
7
Пеннант
35
Джером
35
Джером
7
Пеннант
15
Янг
11
Гиггз
11
Гиггз
15
Янг
10
Бербатов
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Бербатов
14
Чичарито
10
Оуэн
10
Оуэн
14
Чичарито
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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