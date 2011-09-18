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Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 18 сентября 2011
Сандерленд
18.09.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
5'
Т. Брамбл
11'
Д. Вудгейт (АГ)
28'
К. Гарднер
59'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
+5
Желтая карточка
П. Крауч
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Сессеньон
Замена
У. Паласиос
️️️️
Р. Делап
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Ларссон
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 4:0!
С. Ларссон
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ! 3:0!
К. Гарднер
Пас отдал
Н. Бендтнер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Вудгейт
11'
ГОЛ! 1:0!
Т. Брамбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
3-2-4-1
22
Миньоле
16
О'Ши
19
Брамбл
30
Браун
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
29
Сессеньон
8
Воган
8
Гарднер
7
Ларссон
32
Бендтнер
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
39
Вудгейт
6
Хут
17
Шоукросс
5
Делап
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Уолтерс
15
Крауч
35
Джером
7
Ларссон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
7
Ларссон
32
Бендтнер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
32
Бендтнер
29
Сессеньон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
29
Сессеньон
5
Делап
8
Паласиос
8
Паласиос
5
Делап
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
35
Джером
9
Джонс
9
Джонс
35
Джером
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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