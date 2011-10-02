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АПЛ 2026/2027
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 02 октября 2011
Суонси
02.10.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
9'
С. Синклейр (П)
85'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
Р. Шоттон
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Д. Пеннант
Замена
Л. Мур
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
У. Раутледж
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Замена
К. Джером
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
М. Говер
Желтая карточка
П. Крауч
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
Р. Хут
️️️️
М. Уилсон
19'
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Синклейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
31
Ли Лукас
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
21
Диего Арисменди
ЦП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
16
Монк
22
Ранхель
7
Синклейр
21
Говер
7
Аллен
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
39
Вудгейт
17
Шоукросс
36
Уилсон
7
Пеннант
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Уолтерс
15
Крауч
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
15
Раутледж
27
Мур
27
Мур
15
Раутледж
7
Пеннант
5
Шоттон
5
Шоттон
7
Пеннант
36
Уилсон
6
Хут
6
Хут
36
Уилсон
5
Делап
35
Джером
35
Джером
5
Делап
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
21
Феде Бессоне
ЦЗ
31
Ли Лукас
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
21
Диего Арисменди
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
31
Ли Лукас
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
21
Диего Арисменди
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Суонси - Сток Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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