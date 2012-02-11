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Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 11 февраля 2012
Фулхэм
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
16'
П. Погребняк
28'
Т. Соренсен (АГ)
78'
Р. Шоукросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Б. Руис
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Б. Хангеланд
ГОЛ! 2:1!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
С. Дэйвис
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Соренсен
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
Пас отдал
Й. Риисе
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
12
Келли
8
Дембеле
2
Демпси
13
Мерфи
16
Дафф
88
Погребняк
22
Руис
4-3-3
29
Соренсен
28
Уилкинсон
36
Уилсон
17
Шоукросс
4
Апсон
12
Уилэн
8
Паласиос
26
Этерингтон
15
Крауч
9
Джонс
19
Уолтерс
22
Руис
22
Бэйрд
22
Бэйрд
22
Руис
88
Погребняк
29
Дэйвис
29
Дэйвис
88
Погребняк
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
28
Уилкинсон
5
Шоттон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
15
Марцел Геков
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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