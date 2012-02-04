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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 04 февраля 2012
Сток Сити
04.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
60'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Мейлер
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
С. Сессеньон
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
Д. Вудгейт
️️️️
Д. Пеннант
+1
Красная карточка
Р. Хут
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-3
29
Соренсен
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
28
Уилкинсон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
15
Крауч
19
Уолтерс
35
Джером
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
16
О'Ши
15
Ричардсон
29
Сессеньон
4
Коулбэк
16
МакКлин
7
Мейлер
7
Ларссон
8
Гарднер
7
Пеннант
39
Вудгейт
39
Вудгейт
7
Пеннант
28
Уилкинсон
5
Шоттон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
35
Джером
19
Фуллер
19
Фуллер
35
Джером
7
Мейлер
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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