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Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 21 августа 2011
Норвич Сити
21.08.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
37'
Р. Де Лат
90'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Г. Уилэн
Замена
С. Джексон
️️️️
К. Мартин
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Вудгейт
Замена
Э. Сурман
️️️️
Э. Беннетт
Замена
Д. Айяла
️️️️
Э. Пилкингтон
Красная карточка
Л. Барнетт
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Д. Вудгейт
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Лат
Пас отдал
Б. Джонсон
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4-4-2
26
Радди
23
Тирней
2
Де Лат
25
Барнетт
26
Ноутон
17
Беннетт
4
Джонсон
48
Крофтс
13
Пилкингтон
27
Холт
18
Мартин
3-2-3-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
39
Вудгейт
28
Уилкинсон
6
Хут
7
Пеннант
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
13
Пилкингтон
4
Айяла
4
Айяла
13
Пилкингтон
17
Беннетт
16
Сурман
16
Сурман
17
Беннетт
18
Мартин
11
Джексон
11
Джексон
18
Мартин
7
Пеннант
3
Пью
3
Пью
7
Пеннант
39
Вудгейт
5
Шоттон
5
Шоттон
39
Вудгейт
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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