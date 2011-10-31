Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 31 октября 2011
Сток Сити
31.10.2011, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
73'
Д. Уолтерс (П)
10'
Д. Ба
37'
Д. Ба
79'
Д. Ба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
+1
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Гатри
Замена
С. Амеоби
️️️️
Л. Бест
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Ба
Желтая карточка
Д. Перч
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Уолтерс
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Этерингтон
Травма
Р. Тэйлор
Замена
Р. Хут
️️️️
М. Уилсон
ГОЛ! 0:2!
Д. Ба
Пас отдал
Л. Бест
Замена
М. Апсон
️️️️
Р. Шоукросс
18'
Травма
Р. Шоукросс
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Г. Обертан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
39
Вудгейт
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
5
Делап
7
Пеннант
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
5
Тэйлор
32
Обертан
23
Гатри
29
Кабай
18
Гутьеррес
19
Ба
9
Бест
17
Шоукросс
4
Апсон
4
Апсон
17
Шоукросс
36
Уилсон
6
Хут
6
Хут
36
Уилсон
26
Этерингтон
9
Джонс
9
Джонс
26
Этерингтон
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
23
Гатри
32
Гослинг
32
Гослинг
23
Гатри
9
Бест
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Бест
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сток Сити
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+