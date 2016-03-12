Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Коллинс - статистика

Завершил карьеру
6 августа 1980 (46)
#4 | Защитник
183 см | 76 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
24
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ротерхэм
3 : 3
12.03.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
20.02.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кардифф
2 : 2
23.01.2016
Ротерхэм
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 3
16.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
2 : 1
02.01.2016
Ротерхэм
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
2 : 0
19.12.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.12.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
1' - 90'
48'
58'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
2 : 1
17.10.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
15.08.2015
Ротерхэм
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
28'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+