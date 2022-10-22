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    Серхио Асенхо - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Серхио
    Фамилия Асенхо
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Паленсия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июня 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 85
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    30.12.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    05.11.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    19.08.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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