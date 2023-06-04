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Серхио Асенхо
Статистика
Серхио Асенхо - статистика
Завершил карьеру
28 июня 1989 (37), Паленсия
#1 | Вратарь
182 см | 85 кг
Испания
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Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 0
04.06.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
0 : 0
28.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
3 : 1
23.05.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2 : 0
19.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
0 : 3
14.05.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
04.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 5
30.04.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
2 : 1
27.04.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 0
22.04.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 2
15.04.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
3 : 3
09.04.2023
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
6 : 0
02.04.2023
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 3
17.03.2023
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
1 : 1
11.03.2023
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
2 : 1
05.03.2023
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
26.02.2023
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
0 : 0
12.02.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
05.02.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 0
29.01.2023
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
3 : 0
21.01.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
14.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 2
30.12.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
2 : 1
05.11.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2022
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 0
22.10.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2022
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Жирона
2 : 1
09.09.2022
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2022
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
1 : 1
19.08.2022
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
0 : 3
13.08.2022
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1' - 90'
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