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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 30 апреля 2023
Вальядолид
30.04.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 5
Завершен
Атлетико
42'
К. Ларин (П)
74'
С. Эскудеро
20'
Н. Молина
24'
Х. Хименес
38'
А. Мората
86'
Х. Фернандес (АГ)
90+3'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Атлетико
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
М. Депай
Пас отдал
Р. Де Пауль
Замена
О. Плано
️️️️
М. Онгла
88'
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Х. Фернандес
79'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
79'
Замена
М. Депай
️️️️
Я. Карраско
ГОЛ! 2:3!
С. Эскудеро
Пас отдал
Мончу
74'
Замена
С. Леон
️️️️
Г. Плата
73'
67'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
67'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Перес
60'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
И. Фреснеда
60'
Желтая карточка
К. Перес
44'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Ларин
42'
40'
Желтая карточка
М. Эрмосо
38'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
24'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хименес
Пас отдал
А. Гризманн
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Молина
Пас отдал
Х. Хименес
Желтая карточка
Мончу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Масип
18
Онгла
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
22
Фреснеда
2
Перес
6
Мончу
18
Агуадо
71
Перес
19
Плата
9
Ларин
3-3-2-2
13
Грбич
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
28
Витсель
7
Де Пауль
6
Коке
18
Лемар
10
Карраско
7
Гризманн
21
Мората
22
Фреснеда
18
Эскудеро
18
Эскудеро
22
Фреснеда
71
Перес
10
Санчес
10
Санчес
71
Перес
18
Онгла
20
Плано
20
Плано
18
Онгла
19
Плата
11
Леон
11
Леон
19
Плата
18
Лемар
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
18
Лемар
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
10
Карраско
10
Депай
10
Депай
10
Карраско
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Okko
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