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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Валенсия
Вальядолид - Валенсия: обзор матча 29 января 2023
Вальядолид
29.01.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
90'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Валенсия
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Мачис
90'
82'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Лино
82'
Замена
М. Андре
️️️️
Э. Кавани
82'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Х. Луис Гайя
Замена
Д. Торрес
️️️️
Л. Оласа
80'
77'
Замена
Х. Васкес
️️️️
С. Кастильехо
Замена
Мончу
️️️️
Р. Меса
76'
Замена
К. Ларин
️️️️
С. Леон
76'
70'
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Латорре
Желтая карточка
Р. Меса
69'
Замена
Г. Плата
️️️️
А. Агуадо
60'
Желтая карточка
А. Агуадо
56'
Замена
Л. Перес
️️️️
Л. Роша
46'
Желтая карточка
Х. Санчес
45'
+2
13'
Желтая карточка
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
15
Оласа
12
Фернандес
15
Санчес
2
Роша
71
Перес
16
Меса
18
Агуадо
11
Мачис
20
Плано
11
Леон
3-2-1-3-1
25
Мамардашвили
5
Джемерт
3
Москера
39
Озкаджар
14
Гайя
3
Латорре
8
Алмейда
80
Муса
70
Кастильехо
16
Лино
10
Кавани
15
Оласа
4
Торрес
4
Торрес
15
Оласа
2
Роша
2
Перес
2
Перес
2
Роша
16
Меса
6
Мончу
6
Мончу
16
Меса
18
Агуадо
19
Плата
19
Плата
18
Агуадо
11
Леон
9
Ларин
9
Ларин
11
Леон
70
Кастильехо
21
Васкес
21
Васкес
70
Кастильехо
14
Гайя
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Гайя
3
Латорре
6
Мориба
6
Мориба
3
Латорре
16
Лино
19
Клюйверт
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
10
Андре
10
Андре
10
Кавани
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
1
Серхио Асенхо
ВР
10
Иван Санчес
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
10
Иван Санчес
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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