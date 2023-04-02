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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 02 апреля 2023
Реал
02.04.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 27 тур
6 : 0
Завершен
Вальядолид
22'
Родриго
29'
К. Бензема
32'
К. Бензема
36'
К. Бензема
73'
М. Асенсио
90+2'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Вальядолид
ГОЛ! 6:0!
Л. Васкес
Пас отдал
Э. Азар
90'
+2
Замена
А. Одриосола
️️️️
Родриго
82'
ГОЛ! 5:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Родриго
73'
70'
Замена
С. Амалла
️️️️
Г. Плата
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Алаба
69'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
69'
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Бензема
65'
64'
Желтая карточка
И. Фреснеда
61'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Л. Роша
46'
Замена
О. Плано
️️️️
Р. Меса
46'
Замена
А. Агуадо
️️️️
М. Онгла
46'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Перес
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
36'
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
29'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
М. Асенсио
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
9
Бензема
17
Васкес
3-2-2-1-1
1
Асенхо
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
18
Онгла
22
Фреснеда
2
Роша
16
Меса
6
Мончу
19
Плата
11
Леон
5
Алаба
24
Вальехо
24
Вальехо
5
Алаба
11
Родриго
20
Одриосола
20
Одриосола
11
Родриго
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
9
Бензема
10
Азар
10
Азар
9
Бензема
2
Роша
4
Торрес
4
Торрес
2
Роша
2
Перес
71
Перес
71
Перес
2
Перес
18
Онгла
18
Агуадо
18
Агуадо
18
Онгла
19
Плата
21
Амалла
21
Амалла
19
Плата
16
Меса
20
Плано
20
Плано
16
Меса
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
26
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
26
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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