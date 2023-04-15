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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 15 апреля 2023
Вильярреал
15.04.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
74'
Э. Капу
2'
С. Амалла
34'
Д. Эль-Ямик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Вальядолид
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кенеди
90'
+1
Желтая карточка
К. Перес
88'
Желтая карточка
Р. Меса
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Фемения
76'
ГОЛ! 1:2!
Э. Капу
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
74'
70'
Желтая карточка
Ж. Масип
70'
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Онгла
68'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
К. Ларин
67'
Замена
Р. Меса
️️️️
Мончу
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
60'
Замена
Э. Капу
️️️️
Р. Террац
59'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Баэна
59'
57'
Замена
С. Леон
️️️️
С. Амалла
57'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Г. Плата
56'
Желтая карточка
Мончу
41'
Желтая карточка
С. Амалла
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Эль-Ямик
Пас отдал
С. Амалла
Желтая карточка
А. Педраса
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Амалла
Пас отдал
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
17
Фемения
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
25
Моралес
3-2-3-1-1
1
Масип
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
18
Онгла
2
Перес
22
Фреснеда
6
Мончу
71
Перес
21
Амалла
19
Плата
9
Ларин
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
17
Фемения
39
Альбиоль
39
Альбиоль
17
Фемения
11
Террац
6
Капу
6
Капу
11
Террац
10
Баэна
11
Джексон
11
Джексон
10
Баэна
18
Онгла
15
Санчес
15
Санчес
18
Онгла
6
Мончу
16
Меса
16
Меса
6
Мончу
19
Плата
18
Агуадо
18
Агуадо
19
Плата
9
Ларин
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Ларин
21
Амалла
11
Леон
11
Леон
21
Амалла
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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