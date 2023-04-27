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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 27 апреля 2023
Валенсия
27.04.2023, четверг, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
60'
М. Дьякаби
90+3'
Х. Гуэрра
6'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Вальядолид
ГОЛ! 2:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
И. Мориба
90'
+3
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Алмейда
90'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ю. Муса
84'
Замена
И. Мориба
️️️️
Н. Гонсалес
84'
80'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. Эскудеро
80'
Замена
О. Плано
️️️️
Г. Плата
79'
Замена
Л. Оласа
️️️️
К. Перес
71'
Желтая карточка
Х. Фернандес
66'
Желтая карточка
М. Онгла
ГОЛ! 1:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
А. Алмейда
60'
57'
Желтая карточка
Ж. Масип
55'
Желтая карточка
К. Перес
53'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Эль-Ямик
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Озкаджар
46'
44'
Замена
А. Агуадо
️️️️
С. Амалла
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
6
Мончу
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
14
Альберто Мари
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
3
Паулиста
39
Озкаджар
14
Гайя
20
Фулкье
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
80
Муса
10
Кавани
3-2-3-1-1
1
Масип
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
18
Онгла
22
Фреснеда
18
Эскудеро
71
Перес
6
Мончу
21
Амалла
19
Плата
9
Ларин
6
Гонсалес
6
Мориба
6
Мориба
6
Гонсалес
8
Алмейда
8
Гуэрра
8
Гуэрра
8
Алмейда
80
Муса
16
Лопес
16
Лопес
80
Муса
39
Озкаджар
9
Дуро
9
Дуро
39
Озкаджар
71
Перес
15
Оласа
15
Оласа
71
Перес
5
Эль-Ямик
15
Санчес
15
Санчес
5
Эль-Ямик
21
Амалла
18
Агуадо
18
Агуадо
21
Амалла
18
Эскудеро
29
Кенеди
29
Кенеди
18
Эскудеро
19
Плата
20
Плано
20
Плано
19
Плата
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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