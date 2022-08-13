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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 13 августа 2022
Вальядолид
13.08.2022, суббота, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
49'
Н. Джексон
81'
А. Баэна
89'
А. Баэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Вильярреал
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Баэна
88'
Замена
А. Манди
️️️️
Х. Фойт
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Баэна
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Эскудеро
79'
71'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Морено
63'
Замена
А. Баэна
️️️️
Й. Пино
63'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Коклен
Замена
О. Плано
️️️️
Т. Вилья
62'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Меса
56'
Замена
И. Санчес
️️️️
Г. Плата
56'
Замена
С. Гассама
️️️️
С. Леон
55'
Желтая карточка
Р. Меса
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
23
Ануар
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
90
Секу Гассама
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
18
Эскудеро
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
2
Перес
18
Агуадо
16
Меса
6
Мончу
19
Вилья
19
Плата
11
Леон
4-2-1-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
10
Пино
11
Джексон
7
Морено
18
Эскудеро
15
Оласа
15
Оласа
18
Эскудеро
19
Плата
10
Санчес
10
Санчес
19
Плата
16
Меса
71
Перес
71
Перес
16
Меса
19
Вилья
20
Плано
20
Плано
19
Вилья
11
Леон
90
Гассама
90
Гассама
11
Леон
8
Фойт
2
Манди
2
Манди
8
Фойт
10
Пино
10
Баэна
10
Баэна
10
Пино
13
Коклен
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
13
Коклен
7
Морено
25
Моралес
25
Моралес
7
Морено
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
1
Жорди Масип
ВР
22
Иван Фреснеда
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Иван Фреснеда
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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