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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 21 января 2023
Атлетико
21.01.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
18'
А. Мората
23'
А. Гризманн
28'
М. Эрмосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Вальядолид
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
76'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
75'
75'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
К. Перес
75'
Замена
Р. Меса
️️️️
С. Леон
69'
Замена
Л. Роша
️️️️
Х. Санчес
60'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
Л. Перес
60'
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Оласа
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
59'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Гризманн
56'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
56'
38'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
Рейнилду
36'
ГОЛ! 3:0!
М. Эрмосо
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Н. Молина
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Роке Меса
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
22
Эрмосо
20
Молина
6
Коке
14
Льоренте
28
Витсель
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Масип
4
Торрес
5
Эль-Ямик
15
Санчес
2
Перес
15
Оласа
18
Агуадо
71
Перес
20
Плано
11
Леон
19
Вайссман
18
Лемар
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
18
Лемар
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
7
Гризманн
10
Карраско
10
Карраско
7
Гризманн
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
2
Перес
22
Фреснеда
22
Фреснеда
2
Перес
15
Санчес
2
Роша
2
Роша
15
Санчес
11
Леон
16
Меса
16
Меса
11
Леон
15
Оласа
19
Плата
19
Плата
15
Оласа
71
Перес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
71
Перес
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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