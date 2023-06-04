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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 04 июня 2023
Вальядолид
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Хетафе
90'
+4
Желтая карточка
Х. Латаса
79'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
О. Альдрете
79'
Замена
А. Алгобия
️️️️
К. Аленья
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Л. Оласа
71'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Мачис
71'
67'
Замена
Л. Милья
️️️️
М. Арамбарри
Замена
Л. Роша
️️️️
Л. Перес
62'
Замена
С. Леон
️️️️
К. Перес
62'
45'
+6
Желтая карточка
Г. Альварес
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Х. Иглесиас
Замена
Д. Торрес
️️️️
Х. Санчес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
33
Víctor Rofino
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
16
Mario Maroto
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
15
Оласа
15
Санчес
5
Эль-Ямик
2
Перес
71
Перес
16
Меса
18
Агуадо
11
Мачис
19
Плата
9
Ларин
3-2-3-2
13
Сорья
15
Альдрете
23
Митрович
17
Альварес
2
Иглесиас
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
9
Латаса
17
Мата
15
Оласа
18
Эскудеро
18
Эскудеро
15
Оласа
15
Санчес
4
Торрес
4
Торрес
15
Санчес
2
Перес
2
Роша
2
Роша
2
Перес
11
Мачис
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Мачис
71
Перес
11
Леон
11
Леон
71
Перес
15
Альдрете
22
Дуарте
22
Дуарте
15
Альдрете
10
Аленья
27
Алгобия
27
Алгобия
10
Аленья
8
Арамбарри
6
Милья
6
Милья
8
Арамбарри
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
1
Серхио Асенхо
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Mario Maroto
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Mario Maroto
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Okko
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