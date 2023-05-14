Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 14 мая 2023
Вальядолид
14.05.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
50'
Р. Мир
79'
А. Гомес
90+3'
Х. Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Севилья
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Х. Корона
Пас отдал
Фернандо
81'
Замена
Х. Корона
️️️️
Г. Монтиэль
81'
Замена
Х. Навас
️️️️
О. Торрес
Замена
Р. Меса
️️️️
Д. Торрес
81'
Замена
Б. Акинсола
️️️️
К. Ларин
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Н. Гудель
76'
Замена
Фернандо
️️️️
П. Гуйе
Замена
С. Леон
️️️️
Мончу
71'
67'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
67'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
64'
Желтая карточка
А. Теллес
Замена
О. Плано
️️️️
Р. Кенеди
59'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Перес
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Д. Торрес
47'
Желтая карточка
К. Перес
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Manuel Pozo
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Масип
18
Онгла
15
Санчес
4
Торрес
18
Эскудеро
2
Роша
71
Перес
6
Мончу
29
Кенеди
19
Плата
9
Ларин
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
29
Монтиэль
4
Рекик
5
Баде
13
Теллес
18
Гуйе
11
Ракитич
8
Торрес
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
4
Торрес
16
Меса
16
Меса
4
Торрес
29
Кенеди
20
Плано
20
Плано
29
Кенеди
71
Перес
10
Санчес
10
Санчес
71
Перес
9
Ларин
30
Акинсола
30
Акинсола
9
Ларин
6
Мончу
11
Леон
11
Леон
6
Мончу
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
8
Торрес
16
Навас
16
Навас
8
Торрес
18
Гуйе
5
Фернандо
5
Фернандо
18
Гуйе
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
29
Монтиэль
17
Корона
17
Корона
29
Монтиэль
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Manuel Pozo
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
37
Яссин Буну
ВР
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Manuel Pozo
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+