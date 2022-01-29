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    Loukas Vyntra - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Loukas Vyntra
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 83' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Атромитос (Перистери)
    09.04.2022 68' -90' Волос (Волос) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    06.03.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 ПАОК (Салоники)
    28.02.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    23.02.2022 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Астерас (Триполис)
    20.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Аполлон Смирнис (Афины)
    16.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.02.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    10.02.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
    29.01.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    23.01.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Ионикос (Никея)
    19.12.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.12.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    12.12.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
    06.12.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:1 ПАС (Яннина)
    27.11.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    22.11.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панатинаикос (Афины)
    07.11.2021 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:1 ПАС Ламия (Ламия)
    31.10.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Атромитос (Перистери)
    24.10.2021 72' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    18.10.2021 80' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Арис (Салоники)
    03.10.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    26.09.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    22.09.2021 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    19.09.2021 40' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    12.09.2021 83' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
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